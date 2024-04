In manette la banda del ketchup: così derubavano gli anziani agli sportelli bancomat

Milano – La polizia ha arrestato una banda di 5 sudamericani specializzati nei furti ai danni di anziani vicino agli sportelli bancomat. Tra le tecniche utilizzate dai cinque di età compresa tra i 29 e 41 anni, tra i quali ci sono due donne, quella del ketchup spruzzato addosso alle vittime che poi venivano derubate con la scusa di aiutarle a ripulirsi.

Il video della banda in azione a Milano

L’appostamento

I poliziotti, mercoledì mattina 24 aprile, hanno notato i cinque che si aggiravano in piazza Oberdan in modo sospetto: dopo essersi divisi il bottino di un colpo, avevano lasciato un portafogli in un cestino dei rifiuti. Il gruppo si era quindi mosso verso viale Regina Giovanna fino a arrivare in un sportello bancomat di piazza Santa Francesca Romana, dove un anziano stava effettuando un prelievo. Due del gruppo hanno cercato, senza riuscirci di rubare il portafoglio dai pantaloni dell’uomo. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno quindi fermato tutte e cinque le persone.

Il ketchup

Nel portafoglio, lasciato poco prima nel cestino dei rifiuti, c’erano i documenti d’identità di un cittadino italiano di 70 anni che, una volta contattato, ha raggiunto la Questura per sporgere denuncia. L’uomo ha raccontato che nella mattinata in piazzale Gobetti, dopo aver prelevato 200 euro, era stato colpito alla schiena con un sostanza liquida rossa, verosimilmente ketchup.

La scusa e il furto

Non capendo cosa stesse succedendo, l’anziano era stato avvicinato da una coppia che si era offerta di aiutarlo, ma poco dopo il loro allontanamento si era accorto che gli avevano rubato il portafoglio. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti hanno potuto ricostruire quello che era accaduto, hanno identificato i cinque autori del furto e, all’interno della borsa di una delle due donne della banda, hanno ritrovato anche alcune bustine di ketchup.