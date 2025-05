Banda dei bancomat finisce in manette. Tra loro un 16enne

Devono rispondere di furto aggravato, possesso di esplosivi e ricettazione i tre italiani di 16, 38 e 42 anni arrestati domenica all’alba. I tre, a bordo di un’auto di grossa cilindrata rubata a Cesano, si sono diretti alla filiale del Banco di Desio a Magenta, in via Mazzini, e hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, portando via circa 16mila euro. Tutto è stato ripreso dalle telecamere della banca che hanno immortalato i responsabili dell’esplosione. I militari della Compagnia di Corsico hanno avviato subito le indagini e, in seguito alle perquisizioni in casa dei sospettati, hanno trovato banconote bruciate, 44 candelotti di esplosivo, arnesi da scasso e un foglio con scritte formule chimiche per la realizzazione artigianale dell’ordigno esplosivo. Il 38enne e il 42enne sono stati portati a San Vittore, il sedicenne è finito al Beccaria.