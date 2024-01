Milano, il primo nato del 2024 si chiama Elvis: il parto 10 minuti dopo mezzanotte

Si chiama Elvis il primo bimbo nato a Milano nel 2024. Il piccolo ha emesso il primo vagito circa 10 minuti dopo mezzanotte all’ospedale Buzzi. La struttura ospedaliera ha pubblicato sui social una tenera fondo in cui la mamma lo tiene in bracco al termine del parto, facendo gli auguri ai genitori, entrambi di Concorrezzo, in provincia di Monza e Brianza.

All’ospedale Niguarda la prima nata si chiama Sofia e i genitori sono dipendenti dell'ospedale. Il primo nato alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano è invece Riccardo, partorito all’1.43. A che per Riccardo sui social l'ospedale ha postato una foto con i neogenitori, mamma Nasayri e papà Sergio, insieme all'ostetrica che ha assistito la mamma, Annalisa Lo Monaco, e al ginecologo responsabile della sala parto Enrico Iurlaro. Si chiama invece Ibrahim il primo nato all'Ospedale di Sesto San Giovanni, partorito alle 7.31.