Bambino cade dalla seggiovia. Precipita sulla neve soffice: salvo

Sono stati attimi di paura per un bambino milanese di 7 anni caduto dalla seggiovia sul monte Pora (Castione della Presolana) da un’altezza di 2/3 metri. L’incidente ieri mattina: fortunatamente il piccolo, residente nel Milanese, è finito su uno strato di neve soffice che ne ha attutito il colpo, tant’è che - quasi per miracolo - non ha riportato traumi.

Più che altro è stato lo spavento, la paura per un imprevisto che avrebbe potuto trasformare la bella giornata da trascorrere sulle nevi delle montagne dell’Alta Valle Seriana, a cavallo di Natale, in una disgrazia.

Mattina di sole, freddo, ma con neve, che in questi giorni si è fatta vedere per la felicità degli sciatori che hanno approfittato delle festività per passare qualche giorno sulle piste.

A dare l’allarme è stato il papà del piccolo, un turista di 45 anni. La seggiovia è stata immediatamente fermata per permettere al genitore di soccorrere il bambino che, fortunatamente, è caduto in una zona delle piste ricoperta da uno strato di neve soffice, senza quindi riportare gravi ferite. La centrale operativa del 118 ha attivato subito i soccorsi e sul posto ha inviato il personale medico con una pattuglia dei carabinieri sciatori del 7° Reggimento del Trentino.

Nel frattempo è stato richiesto l’invio dell’elisoccorso, che successivamente ha trasferito il piccolo sciatore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposto ad accertamenti approfonditi e scongiurare la presenza di eventuali traumi da caduta. Dagli impianti hanno fatto sapere che si è trattato di un piccolo incidente senza gravi conseguenze e senza alcuna inadempienza da parte della società, che ha agito da protocollo.

Francesco Donadoni