Bambini, crescita e criticità: ripartono gli incontri per famiglie

Ripartono gli incontri di "Crescere insieme", progetto ideato grazie alla sinergia tra Comune (nella foto l’assessora Mara Rubichi) e le cooperative sociali Equa e Orsa, destinato alle famiglie con bambini fino a sei anni. Un programma gratuito pensato per "offrire nuove occasioni di vivere il periodo dell’infanzia", spiegano dalla coop Equa. Sono aperte le iscrizioni (info sul sito della coop) per gli incontri "Tangram", finalizzati al sostegno alla genitorialità attraverso consulenze psicopedagogiche in gruppo. "Gli incontri - proseguono dalla cooperativa - hanno l’obiettivo di individuare risposte a criticità nelle tappe di sviluppo del bambino". Il primo appuntamento è il 15 gennaio con "L’autonomia dei bambini e l’affiancamento nel percorso di crescita per diventare grandi". L’incontro si terrà alle 16.45 al nido La Coccinella. Fr.Gr.