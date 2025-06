Ballottaggio a Cernusco. Stravince Paola Colombo. È la prima sindaca: "Dedicata a Ermanno"

Quel che succede intorno a Cernusco non importa, la città sceglie il centrosinistra e la prima sindaca donna della propria storia: Paola Colombo, 40 anni. La vice di Ermanno Zacchetti, il primo cittadino scomparso nel luglio scorso dopo un tumore, sbaraglia l’avversario, Claudio Mereghetti e con 9.999 voti incassa un sonoro 62% contro il 38 (6.128 preferenze) del preside. Al primo turno li separavano 180 preferenze.

Sindaca, felice?

"Al settimo cielo. Vincere e vincere così, è un risultato che va oltre le migliori aspettative. Questo esito è frutto di un lavoro enorme, di squadra, portato avanti ogni giorno con umiltà per strada, ascoltando la gente. E le urne l’hanno riconosciuto".

Il primo pensiero?

"Per Ermanno. Anna e Matteo, sua moglie e suo figlio sono qui anche oggi. E lui che mi ha scelta come assessore nella scorsa consiliatura. Mi ero candidata, ma non avrei mai immaginato di ritrovarmi in Giunta. A dire il vero non avrei mai immaginato neanche quel che è successo in questi tre anni. La malattia, la sua scomparsa, il mio nuovo ruolo fino alla candidatura. È un percorso nel quale mi ha accompagnata. Pure adesso".

Famiglia e Comune, lei ha marito e due figli. Ce la farà? "Senz’altro. Senza di loro non sarei qui. Conciliare non è facile per nessuna, ecco perché ho detto e ripetuto che servono posti al nido".

È entrata nella storia della città, la prima donna sindaca.

"Credo che i tempi fossero maturi per un approccio diverso. Lavoreremo in continuità, dal 2007, anno della prima Giunta Comincini, la città è cambiata, si è evoluta ha dato risposte a vecchi e nuovi cernuschesi, porteremo un altro sguardo".

Parla sempre la plurale.

"Da sola non sarei andata da nessuna parte, questa è una vittoria di gruppo. E non è retorica. Noi lavoriamo così, uno accanto all’altro".

La prima cosa che farà oggi? "La Giunta. Dobbiamo ripartire il più i fretta possibile da dove abbiamo lasciato".

Ha già qualche nome?

"No, ora che i cernuschesi ci hanno dato fiducia, cominciamo il confronto".

Le sue priorità?

"Piano di governo del territorio, abbiamo già avviato i lavori, edilizia residenziale per fermare la diaspora di giovani che se ne vanno alla ricerca di case con prezzi più abbordabili, servizi per giovani e per anziani. Vorrei che i ragazzi rimanessero una risorsa e non fossero visti sempre come un problema".

Cosa vuol dire ai cernuschesi? "Grazie. Sono conscia della responsabilità che mi hanno affidato. Ho pianto di gioia quando ho capito che toccava a me. Vorrei che un’altra persona fosse qui adesso: mia mamma, l’ho persa quando avevo 24 anni. Sarebbe felice quanto me".

Ha stretto la mano a Mereghetti.

"Assolutamente. Ciascuno nel proprio ruolo, per tutti e due comincia una stagione di lavoro al servizio di tutti".