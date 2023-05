Milano, va in bagno in discoteca e torna sanguinante dalle parti intime: indagini in corso

Milano – Gli agenti della Squadra Mobile di Milano stanno cercando di capire quanto accaduto la notte scorsa in un locale in via de Tocqueville, zona tra le più notte della movida milanese, dove una ragazza americana di 22 anni, sanguinante nella parte inguinale, è stata soccorsa da un buttafuori senza riuscire a raccontare quanto le era successo.

Gli investigatori sono riusciti a ricostruire che la ragazza, che si trovava in discoteca con un'amica, sarebbe andata in bagno da sola ma, dopo essere stata soccorsa non è riuscita a fornire elementi, così come l'amica, sul fatto se sia stata vittima di un'aggressione o di un incidente.

I soccorritori sono stati chiamati intorno alle 5 e la ragazza, che aveva bevuto molto e si trovava in uno stato confusionale, è stata portata all'ospedale Fatebenefratelli per essere curata.