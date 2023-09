Bagarre sulle parole di un vigile

"Parolacce da un vigile", post al vetriolo in corso sagra scatena la polemica. A denunciare pubblicamente di essere stato apostrofato con parole inadeguate da uno degli agenti in servizio nei giorni della sagra un cittadino. Dal comando di polizia locale una replica altrettanto tranchant del comandante Antonio Pierni: "Accertamenti fatti, l’agente non ha mai proferito quella frase. Almeno, non certo nei termini riportati pubblicamente. Su questa faccenda voglio andare fino in fondo". A scatenare la bagarre domenica un post sul gruppo fb cittadino. Così, testualmente: "Volevo fare i complimenti alla pattuglia che verso le ore 14.30 si trovava in zona stazione a fare multe a tutto spiano. Non mi lamento tanto per la multa, che giustamente pagherò, ma per la risposta data dagli agenti alla mia richiesta di informazioni del perché fare multe in uno dei giorni più importanti per Gorgonzola. La risposta é stata, letteralmente, “la prossima volta state a casa così non ci rompete il c...o“. Complimenti".

M.A.