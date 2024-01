Baby card alle famiglie (con bebè nati nel 2023). Biberon e pannolini: 200 euro da spendere nelle farmacie

Tornano, per la quarta edizione, le "Baby Card" per sostenere le spese delle mamme e dei papà che hanno avuto un bimbo o una bimba nel corso del 2023. La distribuzione è iniziata in questi giorni e le 130 famiglie aventi diritto la riceveranno direttamente a casa: ogni card contiene un valore di ben 200 euro, che i genitori potranno spendere nelle 5 filiali delle farmacie comunali del territorio bressese acquistando, per esempio, i biberon, i pannolini e gli altri prodotti per i loro neonati che non siano, però, i farmaci. La "Baby Card" potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2024 ed è un’iniziativa del Comune di Bresso in collaborazione con l’Azienda Multiservizi Farmacie Comunali.