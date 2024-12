A Milano la corsa più natalizia dell’anno: in 4mila per la Babbo Running 2024

Milano, 14 dicembre 2024 – Oggi, sabato 14 dicembre, Milano è stata invasa da 4mila coloratissimi Babbo Natale. In città oggi ha fatto tappa la Babbo Running, l’evento non competitivo che unisce sport, allegria e solidarietà. La corsa/camminata, aperta a tutti, ha coinvolto 4.000 partecipanti. Dopo un momento di riscaldamento e animazione a ritmo di Zumba, alle ore 15 i partecipanti hanno percorso un tragitto di 5 chilometri intorno a Parco Sempione, passando per Piazza Castello e Arco della Pace, colorando Milano di rosso e bianco. Al termine della corsa, la festa è continuata con balli, musica e intrattenimento.

Babbo Running – spiegano gli organizzatori – non è solo sport e divertimento, ma anche solidarietà. L’evento infatti sostiene la Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca sui tumori pediatrici. I partecipanti, in fase d’iscrizione alla corsa/camminata, hanno avuto la possibilità di sostenere la fondazione e i suoi progetti sull’oncologia pediatrica. Ogni anno la Fondazione finanzia progetti di ricerca innovativi, supportando giovani ricercatori e studi che possano migliorare le terapie e offrire nuove possibilità di cura. Nei prossimi giorni il tour Babbo Running farà tappa anche a Brescia (15/12), Bergamo, Chioggia e Piacenza (22/12).