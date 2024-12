Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 13, 14 e 15 dicembre 2024

Le festività natalizie portano con sé un’atmosfera speciale in Lombardia. Milano, con il suo grande albero di Piazza del Duomo ispirato alle Olimpiadi invernali 2026, e le città della regione, illuminate da migliaia di lucine, offrono un ricco programma di eventi. Questo weekend, dal 13 al 15 dicembre, la Fabbrica del Vapore a Milano apre le porte all’universo immaginifico di Tim Burton con il suo Labirinto, un’esperienza immersiva davvero unica. Nel cuore del capoluogo, la Biblioteca degli Alberi si anima con un programma natalizio fatto di shopping sostenibile, creatività e musica. Mentre Palazzo Lombardia riapre il Belvedere al 39° piano per regalare ai visitatori una vista mozzafiato sulla città vestita a festa. Poco distante, lo spettacolo “Atlantis: le Cirque Du Mar” invita a riflettere sul tema dell’inquinamento marino attraverso performance artistiche emozionanti.

Anche le province lombarde celebrano la magia del Natale. A Lodi si conclude la Sagra di Santa Lucia, con i suoi mercatini di dolci e artigianato, mentre l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a picco sul Lago Maggiore, si illumina per le festività, regalando momenti di pura suggestione. Bergamo si trasforma in un museo a cielo aperto con il Christmas Design, un percorso fatto di installazioni luminose e opere che celebrano il Made in Italy, mentre al museo di Dalmine tornano i presepi, una tradizione senza tempo.