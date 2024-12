Villaggio di Natale francese a Milano: sapori e tradizioni d’Oltralpe in piazza Gae Aulenti

Milano, 14 dicembre 2024 – Dopo lo Swiss Winter Village, in piazza Gae Aulenti a Milano è stato allestito un Villaggio di Natale francese, che durerà fino al giorno dell’Epifania, il 6 gennaio.

Un appuntamento che offre l’opportunità di immergersi nei sapori e nelle suggestioni tipiche francesi, tra prelibatezze come formaggi, vini, ostriche e champagne, crepes, croissant appena sfornati e i celebri macarons, oltre a una selezione di regali raffinati e artigianali.

Passeggiando tra i profumi del legno e le proposte esclusive, i visitatori potranno scoprire prodotti unici, dalle tovaglie provenzali ai profumi parigini. E sarà anche possibile personalizzare la propria pallina di Natale in piazza Alvar Aalto.

“Tra profumi di baguette appena sfornate, dolci che hanno fatto la storia e vini pregiati, il Villaggio di Natale Francese ti aspetta per farti vivere il fascino autentico delle feste d’Oltralpe – spiegano gli organizzatori – Gli chalets, addobbati con cura, sono ricchi di prodotti unici: dai sapori tipici come formaggi e croissants, fino a regali esclusivi, originali e di grande raffinatezza. Un’occasione per scoprire l’atmosfera natalizia più autentica e piena di stile”.

Villaggio di Natale Francese, Milano – Piazza Gae Aulenti – dalle 10 alle 20 (Natale e Capodanno dalle 15 alle 20)