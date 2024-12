Babbo Natale in canoa. Caramelle ai bambini fra musica live e regali

Babbo Natale arriva a bordo di una dragon boat e contribuisce a sensibilizzare i bambini ad una corretta igiene dentale. Originale l’iniziativa in programma nel pomeriggio di oggi, con Santa Claus che percorrerà il Naviglio da Trezzano a Corsico. Il nonnino dalla barba bianca sarà a bordo di una canoa, accompagnato da un quintetto di ottoni, ossia giovani musicisti dell’associazione Harmonium Orchestra.

Una volta sbarcato, alle 15.30 a Corsico, in piazza al Ponte, distribuirà ai presenti delle caramelle, golose ma senza zucchero. Patrocinata dal Comune, l’iniziativa è offerta dallo studio odontoiatrico di Corsico Mk Sorrisi, che ha deciso in questo modo di far divertire i bambini, ma al tempo stesso di sensibilizzarli alla cura dei denti. Non a caso, insieme alle caramelle verranno regalati dei piccoli dentifrici alla fragola.

All’evento collabora la sarta Fantafilò, ossia Patrizia Zanforlin, che ha realizzato i costumi di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, mentre la dragon boat è messa a disposizione dell’associazione NaviglioSport. Sempre oggi a Corsico, nell’ambito della rassegna "L’Incanto del Natale", nella casa di Babbo Natale di via Monti verranno organizzati dei laboratori creativi per i bambini.

A.Z.