"Avevo un esame. Ero nel panico"

Rachele Di Luca, di 21 anni, studentessa di Restauro dell’Accademia di Brera, ieri aveva un esame da sostenere. "Sono entrata nel panico quando ho saputo che c’erano problemi sulla linea ferroviaria. Da Asso (in provincia di Como, ndr) ho preso l’auto e ho guidato fino alla stazione di Lecco, dove sono salita sul treno diretto a Porta Garibaldi. Così sono riuscita ad arrivare in tempo". La ragazza racconta che "mi sono svegliata con il patema d’animo. Ho fatto di tutto per prendere il treno presto: ho aspettato che i miei genitori rientrassero a casa dopo aver accompagnato mia sorella a scuola e ho preso subito l’auto. Avevo il cuore in gola". Alla fine "sono riuscita a sostenere l’esame, che per fortuna è andato bene. Ma questa di noi pendolari non è vita". M.V.