Avere cura di sé stessi divertendosi. È possibile con lo yoga della risata

È possibile prendersi cura del proprio benessere divertendosi, a prescindere dall’età? A detta di chi pratica lo yoga della risata, la risposta è un entusiastico sì. Lo yoga della risata è un approccio che unisce esercizi di risate con la respirazione yogica ed è accessibile a chiunque, senza bisogno di preparazione, o particolari abilità. Ha effetti benefici, assicurano gli esperti, sul corpo e la mente, contribuendo ad abbassare i livelli di stress.

La pratica si sta diffondendo anche nel Sud Milano attraverso i Club della risata, punti d’incontro, con accesso libero, dove sperimentare questo metodo e valutarne i vantaggi, sotto la regia di professionisti certificati. Ce n’è uno a Pantigliate, il gruppo #ridichetipassa, che si riunisce due domeniche al mese allo Spazio Corpo & Mente di via Risorgimento; lo coordina Andrea Mogilardi (per informazioni, scrivere a possostarebene@gmail.com). Un altro, il club Hasya yoga e rilassamento, si riunisce un sabato al mese a Melegnano, nella palestra Pilates&Danza Valentina di via Fratelli Richkenbach; l’insegnante è Marcella Maiocchi (marcella.maiocchi@tiscali.it).

Ideato da un medico indiano e oggi diffuso in oltre 100 Paesi, lo yoga della risata "consente a tutti di ridere senza motivo, indipendentemente dalla comicità o dalle battute. La risata iniziale potrebbe apparire forzata, ma si trasforma progressivamente in un momento spontaneo, liberatorio e appagante - spiegano gli esperti -. In soli dieci minuti, questa tecnica scatena un effetto contagioso di risate collettive. Dopo un’ora, si avverte una sensazione di leggerezza, un miglior umore e una maggiore predisposizione verso gli altri. La risata stimola la produzione di serotonina e dopamina nel corpo, riduce i livelli di stress, potenzia il sistema immunitario e promuove una sensazione di relax e vitalità".

Alessandra Zanardi