Avanti tutta con i cantieri a Rho. Rispettati i cronoprogrammi

In via Conciliazione, lato di via Cardinal Ferrari, gli operai sono al lavoro da inizio aprile per realizzare uno dei “parcheggi spugna“ progettati da Città metropolitana con il Gruppo Cap. In piazza Visconti proseguono i lavori per l’area verde e la fontana lineare. Da martedì inizia la Fase 4. Infine anche il nuovo refettorio da 212 posti della scuola primaria Federici di via Mazzo sta prendendo forma. Prosegue il tour dei cantieri da parte dell’amministrazione comunale di Rho per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti di “Rho, la città che cambia“ finanziati con fondi del Pnrr.

Per quanto riguarda i lavori del “Progetto spugna“, opera da 6 milioni di euro, che in città trasformerà complessivamente undici aree di sosta, in questo momento sono aperti due cantieri: in primo è in vicolo Secchi (accanto a via Milano) dove il numero degli stalli non cambierà: 59 più due per persone con disabilità. Alle piante già esistenti ne verranno aggiunte quattro. Il seconso è in via Conciliazione, un’area di sosta disordinata: qui è stata eliminata l’aiuola centrale e saranno spostati i due pali della luce, si otterranno così 31 posti auto e due per persone con disabilità. La pavimentazione sarà tutta in autobloccanti drenanti. Nel cantiere dove si sta costruendo il nuovo refettorio della scuola Federici, oltre al sindaco Andrea Orlandi e al vicesindaco Maria Rita Vergani erano presenti anche l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli e l’ingegner Daniele Forcillo. "L’edificio sta prendendo forma, il tetto è stato realizzato e ora si procede con la scelta di pavimentazioni e colori per le pareti, in estate sarà realizzato il tunnel di collegamento con l’edificio scolastico", spiega l’assessore Brognoli.

Cronoprogramma rispettato anche in piazza Visconti. Lunedì si chiuderà la Fase 2 della rigenerazione urbana della piazza con la pavimentazione con cubetti in porfido nel tratto iniziale di via Porta Ronca. Intanto si lavora nell’area verde della piazza con squadre dedicate e i lavori di allestimento della fontana lineare. Da martedì, come annunciato, i lavori interesseranno le aree vicine al municipio e la parte dietro la chiesa di San Vittore. Non sarà più possibile per le auto attraversare la piazza centrale per raggiungere via Meda da via De Amicis, mentre riaprirà alla viabilità il percorso De Amicis-Porta Ronca. Saranno garantiti percorsi ciclopedonali sui marciapiedi esistenti di fronte al municipio e sul retro della chiesa.