Autunno trezzanese al via. Si riparte dal Medioevo

È iniziata ieri, con i primi appuntamenti in calendario, la 54esima edizione dell’Autunno trezzanese, la rassegna di eventi che terminerà il 6 ottobre. Organizzata da Comune, Proloco, associazioni, parrocchie e comitati di quartiere, propone tante iniziative culturali, artistiche, sportive e la tradizionale cerimonia delle benemerenze, con la consegna del “Trezzanino d’oro“ ai cittadini meritevoli. La rassegna quest’anno si apre con il Treciano Medioevo Festival al parco del Centenario (fino a domenica): la rievocazione storica in costume per rivivere quel tempo fatto di tornei tra cavalieri, palio delle contrade, balli e danze tipiche e il banchetto medievale con cibi e cucina di quei secoli.

Domenica gli eventi della rassegna autunnale sono organizzati dall’associazione Salvambiente che propone una lezione per imparare a riconoscere gli alberi del parco del Centenario, un laboratorio di riciclo e la dimostrazione con le cucine solari e le cotture dei cibi grazie all’energia del sole. Sempre domenica, visita guidata dell’apiario del parco (alle 14.30) e, domenica prossima, biciclettata alla scoperta dei polmoni verdi trezzanesi. L’Autunno trezzanese ha in calendario, per tutto il mese di settembre, incontri e conferenze, come quella con il Circolo Astrofili di Trezzano e osservazioni guidate del cielo; gruppi di lettura, serate danzanti, presentazioni di libri e giornate dedicate allo sport con tornei e premiazioni. I comitati di quartiere partecipano attivamente, organizzando feste e serate danzanti nelle varie zone della città. E ancora, musica con i concerti, spettacoli, cabaret e mostre d’arte. "I nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno reso possibile questa rassegna, tra realtà commerciali, partner, associazioni e volontari – commentano dalla Pro loco –. Per il nostro gruppo continuare a organizzare l’Autunno trezzanese e il Treciano Medioevo Festival significa raccontare la vitalità della nostra città, anche oltre i confini comunali. Trezzano ha una storia e un tessuto sociale da valorizzare". Dello stesso parere Paola Ferrante, assessora agli Eventi: "Onorata di aver preso parte all’organizzazione - risultato di una bella sinergia tra realtà del territorio che propongono tanti eventi per la crescita culturale del nostro territorio".