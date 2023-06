Floriana Floris, milanese uccisa ad Asti: autopsia in corso. Le domande ancora senza risposta

Milano, 10 giugno 2023 - È in corso questa mattina ad Asti l'autopsia sul corpo di Floriana Floris, la donna milanese di 49 anni uccisa a coltellate a Incisa Scapaccino (Asti). Le indagini sul caso vengono eseguite dai carabinieri di Asti e sono coordinate dalla Procura di Alessandria. Dalla autopsia dovrebbero arrivare risposte su quando sia stato commesso l’omicidio, sul numero delle coltellate e quante siano risultate letali.

L’assassino

Accusato dell'omicidio, scoperto ieri, è il compagno, Paolo Riccone, in ospedale ad Asti, sedato e piantonato dai carabinieri, dopo avere tentato il suicidio, procurandosi delle ferite sui polsi. Le sue condizioni restano stabili e non risulta che verrà al momento tolto dalla sedazione. L'uomo, nato a Nizza Monferrato (Asti), svolge la professione di consulente, lavoro che lo ha portato spesso fuori Asti, tra Milano, Roma e Alessandria. L'uomo, vedovo da diversi anni (la moglie era morta in seguito a una malattia), aveva perso anche la madre anni fa e il padre poche settimane fa.

La vittima

Floriana Floris invece era disoccupata. Originaria di Milano, madre di una figlia avuta da una precedente relazione, conviveva a Incisa con Riccone. Stando alle informazioni raccolte dal Giorno, qualche anno fa Floriana era stata coinvolta in un gravissimo incidente stradale: era sopravvissuta per miracolo, ma il terribile schianto in macchina le aveva lasciato segni permanenti sul volto.

Il femminicidio

A dare l'allarme ieri, all'ora di pranzo, era stata la figlia di Floriana, preoccupata del fatto che la madre non rispondesse al telefono, e i vicini di casa, che da giorni avevano notato l'automobile della donna parcheggiata nello stesso punto.

Il sindaco di Incisa

“Siamo sgomenti e senza parole» commenta il sindaco di Incisa, Matteo Massimelli. «La coppia - spiega - frequentava poco il paese e in questi anni non aveva mai dato alcun problema. Io li conoscevo di vista. Il nostro è un paese tranquillo. L'intera comunità è sconvolta e si unisce al dolore di questa tragedia e di chi, oggi, ha perso un caro”.