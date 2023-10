Autoguidovie sempre più green. Il colosso dei trasporti verso la mobilità ecologica

Oltre cento anni di storia; 1.400 dipendenti, per lo più autisti; 525 Comuni serviti attraverso un totale di 303 linee; oltre 59 milioni di passeggeri trasportati nel 2022. Sono solo alcuni dei numeri del gruppo Autoguidovie, la compagnia di trasporto che, oltre all’omonima società fondata nel 1908 da Alberto Laviosa, ricomprende Dolomiti Bus, Cavourese e Stn. Una corposa realtà del trasporto su gomma, attiva da sempre anche nei Comuni del Sud-Est Milanese. L’ultima edizione del bilancio di sostenibilità fotografa un gruppo societario impegnato a investire anche nella "mobilità del futuro" intesa come attenzione all’ambiente, rinnovo del parco mezzi e confort del cliente. Ecco qualche cifra. Attualmente la flotta è composta da 1.215 autobus con un’età media di 9,3 anni, "ossia un anno in meno rispetto alla media italiana - fanno sapere dall’azienda -. Il 78,7% dei veicoli impiegati è di ultima concezione (euro V, EEV ed euro VI) e sono già in circolazione diversi autobus elettrici; altri 120 entreranno in funzione a breve, con un risparmio di migliaia di tonnellate di Co2 all’anno". I pullman sono inoltre dotati di cambio automatico e sistemi di spegnimento automatico del motore durante le soste prolungate, così da ottimizzare i consumi.

"Per costruire la mobilità del futuro servono infrastrutture, mezzi e tecnologie che limitino, o azzerino le emissioni - dichiara Natalia Ranza, consigliere delegato di Autoguidovie, rimarcando l’impegno del gruppo in questo senso -. Sostenibilità vuole dire anche fornire una reale alternativa all’auto privata, a fronte di un vantaggio economico e ambientale". Sempre in tema di ecologia, alle innovazioni si aggiungono le buone pratiche. E così, nel 2022 Autoguidovie è riuscita ad incrementare il riutilizzo di acqua negli impianti di trattamento, toccando quota 6,6 milioni di litri e doppiando praticamente il risultato del 2021 con 3,2 milioni di litri. Nel corso degli anni si è inoltre abbassato il consumo di energia elettrica e carburanti per il riscaldamento di sedi e uffici grazie all’utilizzo di luci a led, alla sostituzione delle centrali termiche a gasolio con caldaie a gas di ultima generazione e alla coibentazione delle coperture, preceduta dalla rimozione di amianto da tutti i siti dell’azienda. Ancora. I rifiuti derivanti da demolizioni, manutenzioni e lavaggi vengono per il 91,1% recuperati, per dare vita a nuovi materiali. Infine, nelle aree verdi dei depositi è cominciata la posa di piante, nell’ambito di un programma di ossigenazione e ripopolamento arboreo.

Il 13 ottobre 2022 Autoguidovie è stata incoronata azienda più innovativa del trasporto pubblico con l’ottenimento del premio "Mobility innovation award", assegnato sulla base di quattro criteri: transizione, digitalizzazione, inclusione sociale e valorizzazione dei territori.