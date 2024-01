Autoguidovie assume. Non solo conducenti di bus

Autisti di bus, ma anche meccanici, meccatronici e personale d’ufficio. Sono questi i profili ricercati da Autoguidovie, società di trasporto che punta a infoltire il proprio organico. Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle 11 alle 20, uno stand dell’azienda sarà presente al primo piano del centro commerciale Galleria Borromea, a Peschiera Borromeo, per fornire informazioni e raccogliere i curricula degli interessati.

Per quanto riguarda gli aspiranti conducenti per la società di trasporti, l’inquadramento contrattuale è a tempo indeterminato (o di apprendistato), secondo il contratto nazionale degli autoferrotranvieri, con tredicesima e quattordicesima e con l’aggiunta di buoni pasto del valore di 8 euro per ogni giorno lavorato.

Tra i benefit ci sono inoltre la formazione professionale e il rinnovo della patente, a carico di Autoguidovie.

L’attività di reclutamento si rivolge anche a risorse da impiegare in officina e a livello amministrativo.