Auto medica in sirena si scontra con una moto. Cinque feriti in ospedale

Scontro tra una moto e un’automedica poco dopo le 14 di ieri in viale Abruzzi. Il motociclista di 51 anni è stato trasportato al San Raffaele in codice giallo per traumi al volto e a un braccio: non è in gravi condizioni. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale, l’automedica proveniente da piazzale Bacone percorreva via Paracelso in direzione di via Donatello con i dispositivi di emergenza attivati perché stava andando a soccorrere un uomo colpito da infarto.

All’intersezione semaforizzata con viale Abruzzi, presumibilmente, si sarebbe immessa nella carreggiata con il rosso (data l’emergenza), schiantandosi con la moto che arrivava da sinistra sulla corsia preferenziale. Nell’impatto, il cinquantunenne è stato sbalzato dalla sella e proiettato sull’asfalto: i sanitari del 118 lo hanno caricato in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di via Olgettina. A bordo dell’automedica c’erano un autista soccorritore, un medico, un medico in affiancamento e un infermiere, tra i 30 e i 48 anni, tutti accompagnati al Fatebenefratelli in codice verde per traumi minori. Sul posto, oltre ai ghisa, sono intervenuti un’automedica, tre ambulanze, un mezzo di coordinamento e un furgone Areu.

M.V.