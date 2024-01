Auto investe bimbo di un anno nel passeggino

Grave incidente ieri mattina in via Papa Giovanni XXIII, zona residenziale di Gaggiano. Un’auto ha investito uan donna che stava attraversando la strada col suo bimbo di un anno. Dalle prime notizie, la madre con il piccolo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata urtata da un’auto. Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 di Milano con una ambulanza e un’auto medica. I soccorritori viste le condizioni del piccolo che inizialmente sembravano molto gravi, hanno fatto intervenire sul posto anche una équipe medica con l’eliambulanza. Il bimbo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e la polizia locale del Consorzio Fontanili per i rilievi del caso. Mas.Sag.