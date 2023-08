Incendio in via Meucci, due auto distrutte dalle fiamme. Danneggiate anche altre vetture e la facciata di un palazzo

Milano, 6 agosto 2023 – Incendio in via Meucci 83, a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 di oggi, domenica 6 agosto, perché due automobile stavano andando a fuoco. Le fiamme hanno completamente distrutto le due vetture, delle quali è rimasto solo lo scheletro, e ne hanno danneggiate altre tre. Non solo, il rogo ha investito anche una parte della facciata di un edificio in ristrutturazione sul marciapiede opposto.

Le auto bruciate in via Meucci

I pompieri – sul posto con Aps e Autoscala di Sesto San Giovanni e Autobotte della sede centrale di via Messina – sono comunque riusciti a spegnere l’incendio velocemente e ora dovranno chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. La zona è attualmente interdetta al traffico.