Milano, 30 agosto2 019 - Svolta nelle indagini sul piromane delle auto a Milano. Gli agenti della Questura di Milano hanno individuato un giovane che, nella seconda metà del luglio scorso, avrebbe dato fuoco a 18 auto in svariate zone del capoluogo lombardo. Il presunto piromane, un uomo di nazionalità filippina, è stato portato in questura per i provvedimenti del caso. La caccia era aperta da giorni. In meno di due settimane aveva colpito più volte, soprattutto in zona piazzale Maciachini e al Corvetto.

