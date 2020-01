Milano, 9 gennaio 2020 - Aggressione a un autista di un tram dell'Atm a Milano. E' accaduto ieri pomeriggio attorno alle 14 in via Mac Mahon, quando un ragazzo di 16 anni - un cittadino italiano - ha sferrato un pugno al tranviere di 49 anni che aveva provato a sedere una lite tra il giovane e la sua fidanzata.

L'uomo ha spiegato agli agenti che mentre era alla guida del mezzo si è accorto che tra i due ragazzi che erano a bordo del tram era in corso una lite. Dopo aver fermato la vettura, il 49enne è intervenuto, chiedendo al giovane di smetterla di urlare. Il 16enne, dopo avergli detto di andare via, senza alcun motivo apparente gli ha sferrato un pugno al volto colpendolo sulla mandibola. A quel punto il tranviere ha chiamato la centrale operativa chiedendo soccorso. Sul posto, oltre ai graduati dell'Atm è intervenuta anche la polizia che ha proceduto all'identificazione dei due ragazzi. Il 16enne è stato denunciato per lesioni e per interruzione di pubblico servizio mentre il conducente del tram è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli, dal quale è stato poi dimesso con 7 giorni di prognosi.