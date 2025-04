Austria e Germania. Le offerte Eures

Lavorare nei servizi di ospitalità, ristorazione e caffetteria. Sono sessanta le professionalità ricercate EURES Italia e EURES Austria, parte della rete europea dei centri per l’impiego, per hotel e ristoranti in Tirolo e Vorarlberg. Le ricerche aperte, disponibili nella sezione offerte di lavoro su afolmet.it, sono hotel receptionist (codice 92846), waiter, chef de rang, commis de rang, batender (codice 92847) e cook, chef sous chef, patissier, commis de cuisine, entremetier (codice 92861). È possibile candidarsi direttamente in banca dati entro il 15 maggio 2025 oppure inviando il proprio CV in inglese o tedesco all’indirizzo all’email eures@afolmet.it. I candidati preselezionati riceveranno un QR code per prenotare i colloqui di selezione che si terranno online il 20 maggio 2025.

Dedicato ai trasporti è il progetto di formazione e lavoro proposto dalle reti EURES Italia e Germania, insieme al servizio tedesco di collocamento internazionale ZAV, per qualificarsi e lavorare come autisti professionisti, di autobus e di camion, in Baviera e Nord Reno-Vestfalia. Possono inviare la propria candidatura i cittadini europei o che abbiano un permesso di soggiorno di lunga durata CE, in possesso di patente di guida di categoria B, con età minima di 21 anni per la qualificazione come autisti di camion e 24 come autisti di autobus. Il progetto finanzia anche il corso di lingua tedesca. È possibile candidarsi all’annuncio 92905 su afolmet.it, seguendo le istruzioni, entro il 16 maggio 2025. Per informazioni e supporto alla candidatura è possibile scrivere a eures@afolmet.it.