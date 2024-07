Aurora Pace, promessa del nuoto

Sport e giovani. Un binomio che si realizza nella cerrese Aurora Pace (nella foto), 16 anni, nuotatrice agonistica che si allena col coach Roberto Florindi nella piscina comunale di Melegnano. Nei recenti campionati italiani in acque libere a Piombino, la giovane è arrivata settima nella 5 chilometri e sesta nella 2,5 chilometri. Traguardi che Aurora – descritta da chi la conosce come una ragazza schiva, ma molto determinata – è riuscita a raggiungere con tenacia e perseveranza.

"Lo sport può fare da sprone e creare forti motivazioni, aiutando a formare il carattere e a crescere", dice mamma Lorenza Bonini. È stata lei ad iscrivere Aurora in piscina, quando aveva solo 4 anni. "E lo stesso ho fatto con sua sorella minore, Angelica. Non volevo che provassero lo stesso disagio che sentivo io da ragazza, quando sapevo giusto galleggiare e l’acqua non era certo il mio elemento naturale".

La 16enne si allena tutti i giorni, sabato compreso. La sua grande passione sono le acque libere "per quel senso di libertà che vi si può assaporare – ancora mamma Lorenza –. Gli allenamenti intensivi non ne compromettono il rendimento scolastico. Frequenta il linguistico Primo Levi di San Giuliano, ha imparato a sfruttare al massimo il tempo a disposizione per lo studio. Oltre al nuoto, gli Scout sono l’altra sua grande passione". Orgogliosi, i genitori la seguono nelle sue trasferte dentro e fuori la Lombardia, per farle sentire il sostegno della famiglia.

A.Z.