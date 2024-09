Aurora e Dafne, promesse dello sport

"Basiglio premia lo sport": ex aequo per Aurora e Dafne. Il riconoscimento dell’eccellenza sportiva locale quest’anno è stato conferito a due giovani atlete: Aurora Buccaro e Dafne Lorini, rispettivamente per il pattinaggio su ghiaccio e per la ginnastica ritmica. "A Basiglio vivono alcuni campioni e campionesse dello sport - sottolinea la sindaca Lidia Reale -. Come Amministrazione da tempo abbiamo voluto investire nell’attività sportiva, anche in qualità di partner di progetti internazionali sulla salute".

Aurora Buccaro ha ottenuto successi nella stagione sportiva appena conclusa, classificandosi seconda alla finale nazionale Silver di pattinaggio artistico su ghiaccio, categoria “Pre novice”. Inoltre ha partecipato a diverse competizioni ed è risultata prima nel ranking della Lombardia della sua categoria per l’accesso alla finale. Ha anche ottenuto i punteggi tecnici per passare alla categoria “Pre novice gold”, un privilegio che in Italia hanno pochissime atlete di 9 anni. Quest’anno Aurora frequenterà il quinto anno dell’Accademia Teatro alla Scala, corso propedeutica di danza classica. Dafne Lorini è tesserata con la Federazione Ginnastica d’Italia dalla Società sportiva milanese "S.G.M. Forza e Coraggio 1870 Milano", presso la quale si esercita, a livello agonistico, nella sezione ritmica. Dall’età di 6 anni, Dafne svolge con costanza e infinita passione l’intenso piano di allenamenti quotidiani di ginnastica ritmica, senza trascurare i suoi impegni di natura scolastica, ottenendo ottimi risultati. "A Basiglio grazie al lavoro delle associazioni - commenta l’assessore allo sport Alberto Cervi - oltre 1.100 ragazzi praticano un’attività sportiva". Mas.Sag.