Aumentati i fondi per i disabili. In totale quasi 5 milioni di euro

Un incremento dell’impegno di spesa del 40% sulla disabilità. È quanto ha stanziato in questi anni il Comune. L’investimento sui servizi è passato da 1.079.329 euro del 2019 a 1.548.000 euro di oggi. "Una forza politica di opposizione distribuiva alcune settimane fa volantini e manifesti dicendo che avremmo dovuto vergognarci tra le altre cose di aver dimenticato la disabilità", commenta il sindaco Ezio Casati. È vero che tutto ciò che si fa "non compensa in modo adeguato i diritti e le aspettative delle persone diversamente abili e delle loro famiglie – ammette il primo cittadino -. Ma con orgoglio rivendico lavoro e investimento effettuati in questi anni. I numeri hanno la loro importanza e sono inconfutabili". Dal 2019 al 2023 il Comune padernese ha investito quasi 5 milioni di euro a sostegno dei servizi alla disabilità. Una crescita sostanziale, rispetto all’inizio del mandato, con un ulteriore incremento del 30% durante il periodo pandemico. In particolare, l’assistenza educativa scolastica è passata da 904.213 euro del 2019 a 1.291.227 euro di questo anno didattico in corso. "In questi anni abbiamo dedicato molte risorse a questo settore, con oltre 4,3 milioni di euro di investimenti. E non ci fermeremo qui, perché investiremo nelle politiche di abbattimento delle barriere architettoniche, partendo dalle nuove attrezzature inclusive al Parco Toti con il bando Sport Outdoor, oltre ai lavori su marciapiedi e strade", annuncia l’assessore alle Politiche sociali Paolo Mapelli.

La.La.