Aumentano i controlli della polizia locale

Otto interventi mensili che saranno soprattutto concentrati in orari serali e notturni, in particolare nei mesi estivi. Con l’obiettivo di garantire un più efficace controllo del territorio da parte della polizia locale, l’Amministrazione ha approvato il progetto "Cologno Sicura 2024". "L’estate e le fasce notturne sono maggiormente forieri di criticità in merito all’ordine pubblico. A questi pattugliamenti straordinari parteciperanno pattuglie con una diversa composizione numerica, che sarà definita in relazione alle operazioni e agli obiettivi che saranno di volta in volta definiti dal comando del corpo", ha annunciato l’Amministrazione. Finanziato con risorse comunali, il progetto consentirà fino alla fine del 2024 una miglior organizzazione dei servizi e la programmazione di interventi di pattugliamento e controllo della città con l’obiettivo di garantire un incremento del grado di sicurezza effettiva e percepita. "Gli obiettivi specifici di Cologno Sicura 2024 riguarderanno la gran parte delle competenze tipiche della polizia locale, dal contrasto alle violazioni al codice della strada fino ai controlli in materia di reati ambientali". Alla fine del periodo il comandante Fabio Scupola provvederà a stilare un report.

La.La.