Aumenta il tempo trascorso sui social L'uso diffuso dei social media in Italia, evidenziato da un recente report, sottolinea l'importanza di un approccio consapevole per bilanciare i benefici della connettività digitale con le sfide legate alla salute mentale e alla diffusione di informazioni non verificate. È necessario promuovere un utilizzo responsabile dei social network per mitigare i rischi di dipendenza e disinformazione.