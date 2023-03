Aumenta il buono mensa Ma sarà da settembre

Buono mensa più caro anche a Senago. Dopo l’Amministrazione di Lainate, anche quella senaghese ha deciso di adeguare le tariffe della refezione scolastica per lo stesso motivo: inflazione in crescita, aumento dei prezzi di beni e costi di produzione. "La pandemia di Covid-19 e l’aumento generale dei prezzi, soprattutto quello di gas e luce, hanno messo a dura prova le finanze comunali - dichiara il sindaco Magda Beretta -. Negli ultimi anni l’Amministrazione non ha mai aumentato né adeguato le tariffe, ma oggi tale adeguamento è necessario, anche se non è stata una decisione presa a cuor leggero. L’aumento verrà applicato in modo equo e progressivo in modo da tutelare le famiglie più bisognose. Continueranno inoltre a essere garantiti tutti gli aiuti per le famiglie a basso reddito che stanno lottando per superare la crisi". Le nuove tariffe entreranno in vigore da settembre 2023, con l’avvio del nuovo servizio mensa; l’Azienda speciale multiservizi Senago infatti sta preparando la nuova gara.Ro.Ramp.