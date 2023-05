Attori a bordo del treno storico in onore di Testori

Un viaggio sul treno storico per celebrare un pendolare illustre, Giovanni Testori, in occasione del centenario della sua nascita. Trenord, in collaborazione con Casa Testori, rimette sui binari un convoglio storico appena restaurato, composto da tre carrozze AZ degli anni 192425, dal locomotore E 600-03, risalente al 1928, e dal locomotore E610-04, risalente al 1949, per ricreare l’atmosfera vissuta sui treni da Giovanni Testori, lo scrittore pendolare che per tutta la sua vita viaggiò fra Novate Milanese e Milano. L’appuntamento è sabato 13 maggio con quattro corse del convoglio d’epoca, tra Novate Milanese e Milano Cadorna. A bordo del treno ci saranno otto giovani attori che faranno rivivere paesaggi e personaggi del primo romanzo di Testori, il Fabbricone, cioè un palazzo simile a quelli che a Novate si affacciano sui binari. A fare da sfondo alla narrazione sarà la periferia di Milano, vista dai finestrini del treno: lo stesso panorama che l’autore vedeva ogni giorno, durante i suoi viaggi. Le storie della Redenta, della signora Schieppati e del figlio Sandrino, della Rina Oliva e del Carlo Villa, siederanno nei vagoni vicino ai passeggeri, e li scarrozzeranno da Novate a Cadorna, con la voce semplice e diretta dei compagni di treno attori. Quattro le corse: la prima Novate Milanese 14.25-Milano Cadorna 14.53; Milano Cadorna 15.32-Novate Milanese 15.57; Novate Milanese 16.25-Milano Cadorna 16.53 e l’ultima Milano Cadorna 17.32-Novate Milanese 17.57. È possibile prenotare per viaggiare gratuitamente al link https:www.trenord.ittrenotestori o, in caso di esaurimento posti, recarsi nelle stazioni fra Novate e Cadorna per ammirarne il passaggio.

Roberta Rampini