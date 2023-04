Attivo il servizio di car sharing, due poli per le piccole 500 rosse

Finalmente attivo il servizio di car sharing a Corsico. Il gruppo Eni ha deciso di estendere la copertura delle auto in condivisione nell’hinterland e il Comune ha messo a disposizione due aree per i parcheggi delle Cinquecento rosse: via Nilde Iotti e via Copernico, di fianco alla stazione. Chi vuole prendere una macchina dovrà attivare il servizio in queste due zone e riportare la vettura nei parcheggi dedicati esclusivamente a Enjoy. Al contrario di quanto avviene a Milano, infatti, le auto in condivisione non possono essere lasciate ovunque, ma solo negli appositi posteggi. Questo per evitare che troppe macchine vengano utilizzate fuori dal centro penalizzando la copertura cittadina milanese. "Crediamo molto nella mobilità sostenibile e il car sharing consente di ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria – commenta l’assessore alla mobilità sostenibile Stefano Salcuni –. L’iniziativa rientra in un piano più ampio dell’amministrazione comunale, portato avanti per favorire l’utilizzo sia di auto ibride sia elettriche, per le quali abbiamo autorizzato l’installazione di diverse colonnine su tutto il territorio". "La mobilità condivisa costituisce un complemento del trasporto pubblico locale, per esempio nel momento in cui sia necessario percorrere il cosiddetto “ultimo miglio“ oltre i punti di interscambio. Un servizio di car sharing come Enjoy contribuisce inoltre a decongestionare il traffico, offrendo anche il vantaggio di poter accedere al centro e all’Area C di Milano" spiega Mario Ferro, responsabile servizi retail & smart mobility di Eni sustainable mobility. Aumenta così la copertura delle auto rosse: Enjoy è disponibile dal 2013 a Milano e presente in 5 città italiane con una flotta di quasi 3mila veicoli. Conta più di un milione di clienti e oltre 30 milioni di noleggi in 10 anni. "Se il car sharing avrà successo – conclude il sindaco Stefano Martino Ventura – estenderemo la copertura ad altre aree della città". Francesca Grillo