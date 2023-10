Fiera Milanocity, gli attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico

Milano, 16 ottobre 2023 – Protesta lampo da parte degli ecoattivisti di Ultima Generazione. Una ventina di militanti del collettivo ambientalista, in compagnia di altri esponenti di associazioni ecologiste, hanno momentaneamente interrotto la circolazione delle auto in un viale nei pressi del polo fieristico Milanocity.

È accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre, all’incrocio fra viale Scarampo e viale Eginardo. I giovani si sono seduti in mezzo alla strada, impedendo il passaggio ad auto e altri veicoli, mostrando striscioni riguardanti l’emergenza climatica e scandendo slogan a sostegno delle loro posizioni. Successivamente, sul profilo Instagram del movimento, sono comparse alcune foto del blitz. “Due blocchi oggi – si legge sui social, in una storia accompagnata dalla geolocalizzazione a Milano – per chiedere che vengano stanziati 20 milioni di euro per danni del disastro climatico”. Il messaggio è accompagnato dall’hashtag #fondoriparazione.

Sul posto sono giunti pattuglie della polizia locale e della polizia di Stato, che in breve tempo hanno fatti spostare i manifestanti. La circolazione è ripresa dopo circa 15 minuti. Gli attivisti sono stati portati in Questura per essere identificati e valutare provvedimenti con l'autorità giudiziaria. Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto proprio a Milano il congresso mondiale sull'emergenza climatica.