Milano, 8 settembre 2020 - Nel giorno in cui il Consiglio regionale della Lombardia discute la mozione di sfiducia al governatore, Attilio Fontana, un cartello con la scritta "Fontana assassino" è apparso fuori da Palazzo Pirelli. Ad esporlo sulla pensilinia del tram in via Fabio Filzi i militanti Carc (Comitato di appoggio alla resistenza per il comunismo), che oggi si sono ritrovati per protestare sotto il Pirellone, sede dell'assemblea lombarda. La vignetta "Fontana assassino" compare anche in un volantino distribuito dai militanti.

Poco distante, tra due alberi, è stato appeso anche uno striscione con la scritta "Commissariamento popolare. Cacciano dalla Regione i servi di Confindustria e costruiamo il nuovo potere delle masse popolari". L'area è presidiata dalle forze dell'ordine.

Intanto in Consiglio, poco dopo le 10, è iniziata la discussione. I consiglieri del Pd si sono presentati in aula con mascherine "a tema": nera con la scritta rossa "Basta così", per chiedere le dimissioni di Fontana. La maggioranza ha invece 'risposto' indossando una protezione per il viso bianca considerata troppo leggera e decorata con fenicotteri rosa che, hanno fatto sapere polemicamente i consiglieri di maggioranza, "sono quelle inviate alla Regione dal Governo".

Durante la presentazione della mozione, il primo firmatario e capogruppo del M5s Massimo De Rosa, ha sottolineato: "La mozione di sfiducia e' per la vostra incapacita' palese sia a guidare la Regione che a tutelare la salute dei cittadini". De Rosa ha sottolineato che sulla sfiducia a Fontana "tutte le opposizioni sono unite, anche Italia viva, a insaputa della consigliera Baffi". Un riferimento al fatto che i vertici lombardi di Italia viva hanno dichiarato di essere a favore della mozione, ma la consigliera regionale Patrizia Baffi (unica rappresentante di Iv al Pirellone) ha detto che non avrebbe votato la sfiducia. Il voto è previsto intorno alle 13,30.