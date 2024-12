Attestato di fedeltà agli ex carabinieri

Trent’anni di servizio attivo tra le fila dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Corsico, gli ex militari in pensione che mettono, al servizio della comunità, la propria esperienza decennale in divisa. Agli ex carabinieri Angelo Cioffi, Alberto Di Gioacchino e Giovanni Trementozzi (ha ritirato il riconoscimento il figlio, in quanto il militare è purtroppo scomparso a giugno di quest’anno) è stata dedicata una pergamena, un “attestato di fedeltà”, durante la tradizionale cerimonia di fine anno dell’Anc di Corsico. Un gruppo affiatato, sempre presente durante le manifestazioni istituzionali e a supporto delle attività della città. I volontari dell’associazione "svolgono un ruolo fondamentale a sostegno dei cittadini – commenta il sindaco Stefano Martino Ventura –. Sono un punto di riferimento anche per gli alunni che vengono aiutati ad attraversare la strada, nel momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, dagli ex carabinieri che rivolgono parole di incoraggiamento e sostegno ai piccoli e garantiscono la sicurezza alle famiglie. Grazie a tutti i volontari, guidati dal presidente Pietro Ciniero".