Attese manifestazioni d’interesse a Senago per gestire impianti e spazi verdi

Il Comune di Senago ha organizzato una manifestazione di interesse per il centro sportivo di via Di Vittorio. L’obiettivo è verificare l’eventuale disponibilità di aziende o associazioni interessate all’affidamento in uso temporaneo degli impianti sportivi calcistici e degli spazi verdi del centro sportivo di via Di Vittorio a Senago per il periodo che va dall’1 gennaio al 31 luglio del 2024. L’idea è di mantenere le medesime condizioni della concessione attualmente in essere con il Senago Calcio e G.S. Mascagni. L’avviso, spiegano dall’amministrazione comunale, è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse e non è vincolante. Chi fosse interessato deve fare pervenire la manifestazione d’interesse, redatta e sottoscritta dal legale rappresentante, un documento di identità del sottoscrittore con fotografia entro le ore 12 di mercoledì 30 agosto tramite Pec all’indirizzo postacertificata@comune.senago.legalmail.it. Sul sito del Comune di Senago è possibile scaricare i moduli necessari, da sottoscrivere e inviare alla Pec. Il Duc, documento unico di programmazione del periodo che va dal 2024 al 2026, prevede che per il Centro sportivo comunale si intende perseguire una ristrutturazione sostanziale dell’impiantistica, attraverso operazioni di partenariato pubblico-privato. Ora sono presenti due campi di calcio a 11 e relativi spogliatoi, campo da calcetto scoperto una struttura adibita a bar reception, campo di pallacanestro all’aperto e aree verdi. Davide Falco