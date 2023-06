Sciopero Atm e cantieri, settimana difficile per chi usa i mezzi pubblici a Milano: gli orari a rischio

Milano – Disagi in vista per i milanesi che si spostano sui mezzi pubblici da domani lunedì 5 giugno fino a domenica 11 giugno a causa della protesta organizzata dai sindacati Cub, Cobas e Sgb.

Gli orari a rischio

Le tre sigle del sindacato di base hanno proclamato uno sciopero nazionale degli straordinari per tutta la settimana, di conseguenza i tempi di attesa di metropolitane, autobus e tram a Milano potrebbero allungarsi. Atm avvisa che, a partire da lunedì 5 giugno, il servizio sulle linee urbane è sempre garantito, con possibili maggiori attese tra le 8,45 e le 15 e dopo le 18.

I motivi della protesta

Lo sciopero è stato indetto “per la riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali a parità di salario, per la riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; per l'adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio Tpl; per il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il Tpl”.

Tram e cantieri

Ai potenziali disagi dovuti allo sciopero degli straordinari, da domani, si aggiungeranno anche quelli causati dai cantieri: iniziano infatti domani, e si concluderanno il 4 agosto, i lavori stradali e la manutenzione dei binari in via Meravigli e corso Magenta che comporteranno, dopo le 19.30, la soppressione di alcune fermate e il cambiamento del percorso dei tram 16 e 19.

Lavori di asfaltatura anche in viale Monte Grappa da domani a venerdì 9 giugno: dopo le 21 su questo tratto i tram 10 e 33 saranno sostituiti dai bus B10.