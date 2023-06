Apre la nuova tratta M4, Atm riorganizza il servizio in superficie: cosa cambia da mercoledì 5 luglio

Mini rivoluzione estiva per Atm, l'azienda dei trasporti milanese. Il motivo? L’apertura della nuova tratta della M4, quella fino a San Babila, prevista per martedì 4 luglio, che permetterà di raggiungere il city airport dal centro (e viceversa), in un quarto d’ora. Fra le variazioni principali c’è la cancellazione della 73, la linea che portava dal centro all’aeroporto di Linate, addio che ha già provocato qualche protesta.

Non è questa, comunque, l’unica modifica di un piano che Atm presenta in una nota ufficiale che inizia con una lunga perifrasi: si tratta, dicono dall’azienda, di una “riorganizzazione della rete lungo la M4, ottimizzazione delle linee di superficie e potenziamento di alcune corse con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni con la nuova metro e per migliorare tutte le connessioni”. Riorganizzazione che, preannuncia Atm, è “fisiologica” e studiata – ovviamente – in condivisione con il Comune di Milano.

Da mercoledì 5 luglio, dopo l’apertura della M4 fino a San Babila, 13 linee sono coinvolte da modifiche di percorso e corse aggiuntive per migliorare i collegamenti tra le diverse zone della città e la connessione tra le fermate di superficie e la rete metropolitana.

Grazie a questi interventi, si legge nella nota di Atm, nascono tre nuove linee: il bus notturno NM4 che sostituisce di sera la metropolitana da Linate al centro città, il bus 85 e la festiva 903.

Altra importante novità riguarda l’orario della M4 che ora chiude più tardi: dal venerdì alla domenica i treni circolano fino alle ore 0,30 circa, come avviene per le altre linee metropolitane. Invece dal lunedì al giovedì la chiusura è prevista alle ore 22 e non più alle 21, per consentire di proseguire con i lavori necessari alla realizzazione di tutta la linea blu fino al futuro capolinea di San Cristoforo.

Il bus notturno NM4 percorre la tratta Linate-Duomo sostituendo la M4 di sera durante la sospensione del servizio. Vengono inoltre istituite altre due nuove linee: il bus 85 collega piazza Napoli con Cadorna e San Babila in sostituzione di un tratto che era percorso dalla linea 61; la linea festiva 903 in servizio tra i comuni di San Donato, Peschiera Borromeo e Segrate.

Per il bus 88 nuove corse alternate per via dell’Aviazione e per Linate paese creando un nuovo collegamento con l’ospedale Monzino. Vengono prolungati i percorsi di alcune linee: il bus 34 nel quartiere Fatima continua le corse da via Chopin fino a via Amidani; la linea 54 dal nuovo capolinea di Dateo M4 prosegue oltre Lambrate fino a Cascina Gobba M2 in sostituzione della linea 75; il bus 60 prolunga da largo Augusto a piazza Diaz/Duomo M1-M3. Inoltre la linea 901 prolunga il percorso da Peschiera Borromeo creando un nuovo collegamento con Dateo M4 oltre a San Donato M3, integrata da un nuovo percorso della linea 902.

I bus 38, 45, 61, 66, 77 e 84 cambiano i loro percorsi in modo da efficientare il servizio, evitando così le sovrapposizioni con la M4 e le altre linee di superficie. L’attuale linea 73 resta invece in servizio solo tra Linate Aeroporto e San Felicino, dove prende il nuovo nome di 973: la riduzione del tragitto ha già provocato proteste da parte degli utenti e ha acceso la polemica politica.