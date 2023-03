Atm cerca autisti "Paghiamo il corso"

Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, è alla ricerca di personale e presenterà le opportunità di formazione e lavoro riservate ai futuri conducenti domani, dalle 14.30 alle 16.30, all’Afolmet Red Point, lo spazio di Afol Metropolitana all’interno del centro commerciale Porte di Milano a Cesano Boscone.

Chi è interessato a lavorare in un’azienda leader nel settore, dinamica e sempre all’avanguardia, potrà approfondire l’attuale campagna di recruiting per conducenti di autobus, tram e filobus. In particolare, tra le agevolazioni che l’azienda trasporti offre per i candidati non ancora in possesso della carta di qualificazione del conducente (CQC) persone - necessaria per il trasporto passeggeri - l’azienda propone un contratto a tempo determinato e la copertura delle spese per l’iscrizione, la frequenza al corso CQC Persone e il relativo esame nelle autoscuole convenzionate. L’assunzione diventerà effettiva con il conseguimento, entro 10 mesi dal superamento dell’iter di selezione aziendale, della CQC e l’accertamento dell’idoneità fisica e psico-attitudinale alla mansione. Tra i requisiti richiesti, è necessaria la patente DDE e la disponibilità a lavorare su turni rotativi, anche notturni e festivi. Le sedi di lavoro saranno Milano e l’area metropolitana.

Per partecipare all’appuntamento è possibile recarsi all’Afolmet Red Point. Per informazioni scrivere a: [email protected] Per consultare tutte le offerte di lavoro disponibili: www.afolmet.it