Atleti e famiglie in campo. Stop alla violenza sugli spalti

Atleti e famiglie contro la violenza in campo e sugli spalti. Oggi all’auditorium di Carugate saranno consegnati i Fair Play Award Bcc, sul palco sfileranno i campioni di lealtà sportiva per la quarta edizione del festival a tema, nato a Cernusco durante la pandemia grazie a un’iniziativa del Comune e di Aso, associazione tra le più numerose d’Italia affiliate Csi, frutto dell’unione dei gruppi degli oratori presenti in città con l’obiettivo di valorizzare la tradizione. L’appuntamento è alle 17. La banca premierà tre episodi significativi, a sceglierli, una call aperta a tutte le società del territorio, in palio voucher per l’acquisto di attrezzature per l’attività. Domenica alle 21, l’ultima tappa delle kermesse che per l’occasione torna sul Naviglio, al cine-teatro Agorà (via Marcelline 37) con un evento speciale: la prima nazionale dello spettacolo "Sei Figurine", vero e proprio omaggio alla passione per lo sport, scritto e diretto da Edoardo Erba e interpretato da Stefano Borghi con musiche di Massimiliano Gagliardi e David Barittoni. Nel corso della performance il protagonista rivive i primi passi di giovane tifoso, che coincidono con il suo amore per le figurine. "Dopo tutto questo tempo il festival si conferma strumento di crescita condivisa", dice il sindaco Ermanno Zacchetti.

Bar.Cal.