Atleti di Buccinasco al Mondiale: medaglie e orgoglio cittadino

Gli atleti di Buccinasco sulla vetta del mondo del Taekwondo. Hanno

portato a casa diverse medaglie i ragazzi che sono andati in trasferta in Finlandia (a Tampere) per il Campionato Mondiale a cui hanno partecipato 70 Paesi. La nazionale italiana di Taekwondo, guidata dal maestro Orlando Saccomanno, ha conquistato 4 ori, 2 argenti e 7 bronzi. Della scuola Hwarang di Buccinasco erano presenti otto atleti che hanno trascorso l’estate ad allenarsi intensamente con il team azzurro per affrontare i Mondiali. Ed ecco il medagliere degli atleti di Buccinasco: bronzo, nella categoria forme a squadre senior per Andrea Bonfante e Luca Pecchia. Altro bronzo per la categoria a squadre pre junior, conquistato da Andrea Pecchia, Alessandro Matranga, Samuele Bubba, Massimiliano Turi e Cristian Marin. Bronzo anche per Massimiliano Turi nel combattimento individuale (-60 chili pre junior). Kriste Borraccino ha portato a casa un argento (categoria forme individuali 23 dan pre junior) e un oro, insieme a Cristian Marin (categoria combattimento tradizionale pre junior). "Vogliamo che questi incredibili traguardi siano un esempio per i tanti giovani di Buccinasco - commentano dall’associazione -. Impegno, disciplina, dedizione e perseveranza sono le chiavi per crescere nello sport e nella vita". Il Comune di Buccinasco ha voluto accogliere i suoi trionfanti atleti con una cerimonia a sorpresa. Il sindaco Rino Pruiti si è complimentato a nome di tutta Buccinasco, parlando di "orgoglio cittadino".

F.G.