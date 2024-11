Astronomia, quiz, storia e musica. Torna l’avventura nello spazio

Un astro-quiz a squadre; l’eterno dilemma "esistono gli extraterrestri?"; le suggestioni di una possibile vita sulla luna; gli osservatori astronomici di Stonehenge e Machu Picchu. Con un mix tra astronomia, storia, musica e cinematografia, a Segrate torna in tutto il suo fascino "Il mese dello spazio", un ciclo di conferenze scientifiche, laboratori e spettacoli che resterà in agenda dal 16 novembre al 6 dicembre. Alla sua terza edizione, l’iniziativa è organizzata dalla biblioteca comunale insieme a PhysicalPub, associazione di esperti e appassionati di astronomia. Sette, in totale, gli appuntamenti della rassegna. Tutti gli eventi saranno ospitati al Centro civico Verdi, ad eccezione della proiezione del film "Moon", in agenda il 25 novembre, alle 20, al cinema di San Felice.

Uno sguardo al programma. Si comincia sabato 16 novembre, alle 18, con la conferenza-dibattito "Figli delle stelle" a cura del giornalista, scrittore e divulgatore scientifico Massimo Polidoro, che è stato tra i più stretti collaboratori di Piero Angela. Si prosegue domenica, alle 17, con Astro Rischiatutto, un laboratorio per ragazzi dai 10 ai 13 anni, con anche un gioco a quiz. L’evento è a cura di Giulia Malighetti, divulgatrice scientifica al Planetario di Lecco. Il 23 novembre alle 18 ci si confronterà su "Il mistero della vita extraterrestre" con lo scrittore e conferenziere Paolo Attivissimo. Il 30 novembre alle 18 Giulio Magli, docente al Politecnico di Milano, terrà una lezione di archeo-astronomia dal titolo "La scienza delle stelle e delle pietre", mentre il 1° dicembre alle 17 Luna Rampinelli, laureata in fisica, proporrà il laboratorio "Come (s)montare un sistema solare", per bambini da 8 a 11 anni.

Il 6 dicembre, alle 21, a far calare il sipario sulla rassegna sarà il concerto "Raccontami la luna", una miscela di musica, scienza e racconto. L’anno scorso sono state quasi mille, nel complesso, le persone che hanno assistito alle conferenze e agli spettacoli della kermesse culturale, nella quale si è parlato di stelle, big bang, particelle e leggi matematiche che governano i fenomeni fisici.