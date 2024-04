Astanterie, ottimo bilancio

Bilancio consuntivo 2023 molto positivo per l’Azienda farmacie comunali di Bresso, con 220mila euro al netto delle imposte; questa cifra rappresenta, confermandone la tendenza, il miglior secondo risultato economico di sempre nella storia della Municipalizzata, dietro solo a quello dell’anno precedente con 280mila euro. Ma, tenendo conto che questo del 2023 rappresenta il primo bilancio post Covid-19, senza la voce dei tamponi, e sottolineando che la Farmacia 5 di via Vittorio Veneto è rimasta chiusa l’anno scorso per 6 settimane per il rinnovamento dei suoi locali, "l’Azienda è solida e in piena forma – precisa il presidente delle Farmacie Comunali, Adriano Radaelli –. Nel novembre 2023 l’attuale Cda ha deciso di aderire alla rete delle farmacie comunali: in questo modo, potremo realizzare una farmacia di servizi". La sfida, ora, è quella di far entrare le farmacie comunali "nella medicina del territorio; abbiamo le strutture e i professionisti per poter affrontare questo passo molto importante – conclude Radaelli –. Ringrazio tutto il personale dell’azienda, che è sicuramente una meravigliosa realtà ed è una nave solida, che può viaggiare nei mari agitati; i nocchieri passano, la solidità della nave resta". Giuseppe Nava