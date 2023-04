Assunzioni in municipio Via al concorso

Il Comune promuove il concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico. La selezione avverrà con una prova scritta martedì 18 aprile alle 15.30 e una prova orale giovedì 27 aprile alle 10 in via XXIV Maggio 1. I candidati dovranno presentarsi almeno mezz’ora prima dell’inizio della prova scritta per poter permettere la loro identificazione. Le conoscenze di base devono includere le materie di tecnica delle costruzioni, elementi di legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata, diritto amministrativo, contabilità, sicurezza sul lavoro, inglese e informatica. Per informazioni, contattare l’ufficio personale ai numeri: 02.99083290 o 02.99083259. Da.Fa.