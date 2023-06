Asst Nord Milano, nuovo arrivo La guiderà Tommaso Russo

Ci sono voluti due mesi per ridare una guida all’Asst Nord Milano, dopo la prematura scomparsa del direttore generale Elisabetta Fabbrini. A ricoprire il ruolo di vertice dell’azienda sanitaria, che gestisce gli ospedali di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo, oltre che gli ambulatori del Nord Milano, sarà Tommaso Russo. Nato il 16 maggio 1968, Russo è già stato direttore generale vicario dell’Asst Melegnano-Martesana ed è un dirigente nelle pubbliche amministrazioni dal 2001. Precedentemente in Regione Lombardia è stato direttore della funzione specialistica "Organizzazione personale Giunta e sistema regionale". Nella sua carriera professionale ha ricoperto diversi incarichi, passando da dirigente di struttura fino al ruolo attuale. Lunga anche l’esperienza in ambito sanitario: è stato direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano e direttore del personale della Asl di Pavia. Il manager è stato scelto dalla Regione per prendere il posto coperto da Elisabetta Fabbrini, scomparsa lo scorso aprile. Tra i primi compiti, ci sarà l’avvio del nuovo reparto di 10 posti letto di neuropsichiatria infantile al Bassini. Un reparto fortemente voluto proprio da Fabbrini, che aveva avviato i lavori, e che aveva ricevuto un finanziamento regionale su un ambito, quello della salute mentale dei più giovani, che vede i bisogni in costante crescita soprattutto dopo la pandemia. La.La.