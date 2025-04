Associazione genitori. Il Consiglio direttivo:: "Cerchiamo volontari"

Apprensione per l’Associazione genitori: volontari cercansi con urgenza per salvare il consiglio direttivo. L’Associazione genitori dell’istituto comprensivo Quintino Di Vona si trova di fronte a una sfida cruciale per la sua sopravvivenza. La drastica riduzione del numero di genitori coinvolti attivamente rischia di compromettere la continuità delle sue attività. La situazione è resa ancora più delicata dalla necessità di trovare volontari disposti non solo a collaborare, ma anche a entrare nel consiglio direttivo. A confermare l’emergenza è la presidente dell’associazione Simona Merisi: "Purtroppo da anni la “manovalanza” si riduce progressivamente, come del resto accade in molte associazioni di volontariato. Molti ragazzi passeranno dalla scuola media agli istituti superiori, portando con sé le rispettive famiglie, che si allontaneranno dalle dinamiche della scuola primaria e secondaria. Di conseguenza, molti genitori non si ricandideranno". "È un momento difficile per l’associazione - ha dichiarato Nadia Lanzi, uno dei genitori attivi -. Senza il consiglio direttivo, tutto rischia di fermarsi. Non serve un grosso impegno, ma solo buona volontà, iniziativa e il desiderio di rendersi utili per la nostra comunità e soprattutto per i nostri bambini". S.D.