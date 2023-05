Assistenza sanitaria per fuorisede e obiettivo 2.000 letti

Debutta una laurea triennale in in Lingua dei Segni Italiana e Lingua dei segni Italiana tattile, nata dalla collaborazione tra l’università di Milano-Bicocca e la Statale, che ieri ha spalancato le porte a oltre cinquemila future matricole svelando le altre novità: due nuove lauree professionalizzanti in ambito agroalimentare (Sistemi digitali in agricoltura e Tecnologie e Gestione dell’Impresa Casearia, con l’Università degli Studi di Parma), una triennale in Ancient Civilizations for the Contemporary World (con l’Università Ca’ Foscari Venezia) e sei magistrali in più. Salgono a 155 i corsi dell’Università degli Studi di Milano. E riparte il corso triennale di Mediazione linguistica e culturale dopo un anno di stop per “sovraffollamento“. "Per il prossimo anno accademico le borse di ateneo, destinate a chi supera la fascia massima prevista per partecipare ai bandi di assegnazione delle borse regionali per il diritto allo studio e finanziate interamente dall’università sono state aumentate: nel 2018 erano 500, ora salgono a 945", ricordano da via Festa del Perdono. Tra gli altri servizi per affrontare il caro-vita ristorazione a tariffa agevolata e assistenza sanitaria per gli studenti fuorisede. Mentre sarà implementato anche lo sportello fragilità. Si continua a lavorare anche sul fronte residenze: dai 764 posti disponibili nel 2018 si è arrivati a 1.286 per quest’anno che, nel 202425, diventeranno 1.436 con la riapertura delle residenze Bassini e Plinio. Si arriverà a oltre duemila letti disponibili l’anno successivo grazie alle residenze di via Attendolo Sforza, del Campus Martinitt e del Campus Mind.

Si.Ba.