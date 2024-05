A Milano arrivano gli assistenti pedonali: chi sono e cosa faranno

Arrivano a Milano gli assistenti pedonali, una ulteriore risposta ai tanti incidenti registrati in città. Il loro compito sarà presidiare gli attraversamenti stradali a rischio e agevolare il passaggio in sicurezza delle persone. In occasione della Giornata europea della Sicurezza stradale, lunedì 6 maggio, i primi assistenti pedonali frequenteranno il corso di formazione presso la scuola del corpo di polizia locale di Milano.

Il progetto, che si chiama “Ruote ferme, pedoni salvi”, è ideato da AFVS (Associazione familiari e vittime della strada) Ets con il Comune di Milano, e vede impiegati come assistenti pedonali persone che siano imputate, indagate o condannate ai lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova o quale pena sostitutiva, per reati prevalentemente alla circolazione stradale.

Nelle prossime settimane, dopo la formazione, entreranno in servizio circa 30 assistenti, equipaggiati con pettorina ad alta visibilità, paletta e led luminoso. Il progetto è totalmente finanziato dal Fondo Vittime della Strada, istituito dall'associazione, e ha ricevuto il patrocinio del ministero dell'Interno, ministero della Giustizia e ANCI.